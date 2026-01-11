พรรคประชาชนจัดเวทีแถลงเปิดตัวทีมบริหาร - ที่ปรึกษา หากได้เป็นแกนนำรัฐบาล

วันนี้ (11 ม.ค.) พรรคประชาชนจัดเวทีแถลงเปิดตัว รัฐบาลประชาชน เพื่อเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน เพื่อดำเนินการบริหารกระทรวงต่างๆ หากพรรคประชาชนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ทั้งนี้ พรรคประชาชนได้มีการเปิดเผยข้อมูลของทีมบริหาร รวมถึงทีมที่ปรึกษา แบ่งออกตาม 4 ด้านหลัก ผ่านหนังสือซึ่งวางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทีมบริหารรัฐบาลประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นายกรัฐมนตรี ด้านการปฏิรูปรัฐ นำโดยศิริกัญญา ตันสกุล รองนายกรัฐมนตรี นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ นายวรภพ วิริยะโรจน์ นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ นายธีระ สุธีวรางกูร น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ
ด้านประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่ นำโดยนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นายรังสิมันต์ โรม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร นายพริษฐ์ วัชรสินธุ นายมุนินทร์ พงศาปาน นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ นายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์ นายกิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ น.ส.ลลิตา หาญวงษ์ ที่ปรึกษา พล.อ.อ.ภูริทัต จันทร์แก้ว ที่ปรึกษา พล.ท.พงศกร รอดชมภู ที่ปรึกษาภายนอก
