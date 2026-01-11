บช.น.แจงสถิติคดีอาญาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 68 เหตุลักทรัพย์ โจรกรรมรถลดลง

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผบช.น. สรุปผลสถิติอาชญากรรมในพื้นที่ กทม. ปี 2568 ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบปี 2567 ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 แบ่งเป็นทั้งหมด 5 กลุ่ม เพื่อนำไปวิเคราะห์ใช้บูรณาการป้องกันปราบปรามคดีอาชญากรรม และกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่นครบาล ในปี 2569 สรุปสถิติปี 2568 อาชญากรรมคดีอาญาเกิดเหตุขึ้นทั้งหมดจำนวน 76,744 คดี จับกุมได้ 67,920 คดี จำนวนผู้ต้องหาทั้งหมด 86,364 คน จับกุมได้ 74,098 คน เปรียบเทียบพบว่า คดีอาชญากรรมลดลงจากปี 67 มีจำนวนคดีอาญาทั้งหมด 93,022 คดี จับกุมได้ 85,923 คดี จำนวนผู้ต้องหาทั้งหมด 101,978 คน จับกุมได้ 92,949 คน