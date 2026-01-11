รวงข้าวคาดปี 70 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอุตสาหกรรมยาใน ปท.จะมีมูลค่ากว่า 2.4 แสน ล.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2570 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอุตสาหกรรมยาในประเทศมีมูลค่ากว่า 2.4 แสนล้าน ด้วยค่านิยมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาและสมุนไพรที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวนกว่า 17,300 รายการ
ทั้งนี้ แนวโน้มการเติบโตของการใช้สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยยังต่ำ จากการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปัจจุบันมูลค่าของพืชสมุนไพรเฉลี่ยหน้าฟาร์มอยู่ที่ 1.2 พันล้านต่อปี แต่หากส่งไปในรูปผลสด ผลแห้ง หรือบด ซื้อขายในรูปแบบบีทูบี (B2B) ที่นำมาใช้ในรูปวัตถุดิบต่อเนื่อง มูลค่าตลาดจะอยู่ที่ 21.8 พันล้านบาทต่อปี แต่เมื่อไปสู่ปลายน้ำ เช่น อาหารและยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา สามารถเข้าสู่ผู้บริโภคในรูปแบบ บีทูซี (B2C)จะเพิ่มมูลค่าตลาดได้ถึง 68 พันล้านบาทต่อปี
