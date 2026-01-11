กลุ่ม BRICS เปิดปฎิบัติการซ้อมรบในน่านน้ำแอฟริกาใต้ ส่งสัญญาณรับมือสหรัฐฯ

กลุ่ม BRICS เปิดปฎิบัติการซ้อมรบ ในน่านน้ำแอฟริกาใต้ ส่งสัญญาณรับมือสหรัฐฯ ที่กำลังรุกราน โดยความเคลื่อนไหวนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS หลายชาติ BRICS Plus คือกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ที่ขยายตัวจากกลุ่มเดิมที่ประกอบด้วย บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน และ แอฟริกาใต้ และถูกมองโดยบรรดารัฐสมาชิก ว่าเป็นตัวถ่วงดุลความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐฯ และตะวันตกในด้านเศรษฐกิจ โดยที่ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเติมอีก 5 ชาติ
ทั้งนี้ แม้แอฟริกาใต้ทำการซ้อมรบทางทะเลกับจีนและรัสเซียเป็นประจำ แต่คราวนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดขึ้นสูงระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับบรรดาชาติ BRICS Plus หลายประเทศ รวมถึงจีน, อิหร่าน, แอฟริกาใต้ และบราซิล
นอกจากนี้ กลุ่มขยาย BRICS ยังรวมไปถึงอียิปต์, อินโดนีเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, เอธิปโอเปีย และ สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์
