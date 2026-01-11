ข่าวปลอม อย่าแชร์! นิชาภรณ์ วีระกิตติ รับแรงงานไปทำงานออสเตรเลียผ่าน ก.แรงงาน ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจเฟซบุ๊ก นิชาภรณ์ วีระกิตติ เปิดรับแรงงานไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย รายได้ 100,000 บาทต่อเดือน ผ่านกระทรวงแรงงานนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตือนว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด บุคคลข้างต้นไม่ได้ยื่นหนังสือแสดงความต้องการแรงงานของนายจ้างในต่างประเทศ (Demand Letter) การโฆษณาชักชวนคนไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
