สมเด็จโพลล์เผย ปชช.ส่วนใหญ่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ 8 ก.พ.69

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (หลังการรับสมัคร) โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน กทม. โดยมีการกระจายการเก็บข้อมูลในกลุ่มเขตชั้นใน กลุ่มเขตชั้นกลาง กลุ่มเขตชั้นนอก จำนวนทั้งสิ้น 1,121 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 6–9 มกราคม 2569 โดยผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะออกไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ ร้อยละ 89.3 ทราบว่า วันที่ 8 ก.พ. 2569 มีการออกเสียงประชามติ
ส่วนประเด็นเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยไปลงคะแนนเสียงแยกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในจุดเลือกตั้งเดียวกัน พบว่า ร้อยละ 90.5 และคิดว่าจะตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคการเมืองเดียวกันร้อยละ 64
ทั้งนี้ ร้อยละ 89.3 ทราบว่า วันที่ 8 ก.พ. 2569 มีการออกเสียงประชามติ
ส่วนประเด็นเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยไปลงคะแนนเสียงแยกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในจุดเลือกตั้งเดียวกัน พบว่า ร้อยละ 90.5 และคิดว่าจะตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคการเมืองเดียวกันร้อยละ 64