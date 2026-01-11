กต.สหรัฐฯ ยกหูคุยเลขาฯ นาโต พยายามเสริมความมั่นคงภูมิภาคอาร์กติก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ว่า นายมาร์โก รูบิโอ รมว.การต่างประเทศสหรัฐ สนทนาทางโทรศัพท์กับ นายมาร์ค รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เกี่ยวกับความพยายามในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคอาร์กติก
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของเลขาธิการนาโตเกิดขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดระหว่างนาโตกับสหรัฐ จากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เดินหน้าประกาศความต้องการที่มีต่อกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของเดนมาร์ก โดยทรัมป์ถึงขั้นกล่าวว่า หากคุยดีไม่ได้ คงต้องมีการบังคับ
