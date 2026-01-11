"ยศชนัน" นำผู้สมัคร สส.เพื่อไทยลงพื้นที่ลาดกระบังหาเสียง ชวน ปชช.เลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตลาดกระบัง เบอร์ 11 พรรคเพื่อไทย และคณะ ลงพื้นที่หาเสียงเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากไหว้พระ ขอพร เสริมความเป็นสิริมงคล ที่วัดลาดกระบัง จากนั้นได้ลงเรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
ทั้งนี้ ชูนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อป้องกันน้ำท่วม พร้อมดูวิถีชีวิตการเดินทางทางน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขออาสาเข้าไปทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชน พร้อมอ้อนขอคะแนนจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งมีประชาชนออกมาให้การต้อนรับ โบกไม้โบกมือ พร้อมตะโกนให้กำลังใจ
