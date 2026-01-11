"พิพัฒน์" ปฏิเสธวิจารณ์ ปชป.ไม่ปิดกั้นจับมือ พท. ชี้ทุกพรรคมีสิทธิกำหนดทางตนเอง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยถึง 3 เงื่อนไข ตั้งรัฐบาล ที่ไม่ขัดในการจับมือกับพรรคเพื่อไทย กรณีมีข่าวที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแสดงจุดยืน ไม่ปิดประตูจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย ว่า ทางการเมืองทุกพรรคย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำพรรค ก็สามารถสะท้อนแนวคิดใหม่ได้ ซึ่งตนไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์
ทั้งนี้ การเมืองช่วงใกล้โค้งสุดท้ายแต่ละพรรค ต้องหาแนวทางที่จะทำการประสาน เพื่อการจับมือตั้งรัฐบาลในอนาคตอันใกล้ ซึ่งตรงนี้เป็นความคิดส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย
