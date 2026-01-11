xs
ไฟใต้ระอุ! เกิดเหตุลอบบึ้มปั๊ม ปตท.หลายแห่งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (11 ม.ค.) เวลาประมาณ 00.45 น. - 01.30 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน กระจายกำลังเข้าลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. หลายแห่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุและรวบรวมพยานหลักฐาน