กู้ภัยฟิลิปปินส์เร่งค้นหาผู้สูญหาย หลังกองขยะสูง 20 ชั้นถล่มทับอาคาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย หลังขยะกองมหึมาสูง 20 ชั้น ที่บ่อขยะในเมืองเซบู ถล่มลงมาทับอาคารสำนักงานจัดการขยะบริเวณใกล้เคียง โดยเบื้องต้น ยังไม่ทราบว่า ขยะในแต่ละวันจะถูกนำไปจัดการที่ไหนแทน