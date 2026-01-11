อุตุฯ เผยทั่วไทยอากาศหนาวต่อเนื่อง ระวังอันตรายจากอัคคีภัย ส่วนใต้ตอนล่างฝนเล็กน้อย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (11 ม.ค.) ว่า ประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง
สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก) เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก) เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย