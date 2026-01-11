พระราชินี ทรงร่วมเดินงาน "Run For Wheels #5 วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ 5

วันนี้ (11 ม.ค.69) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงร่วมเดินในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ Run For Wheels #5 วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ในการนี้ ทรงกดแตรสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่ง และนักวิ่งพร้อมสุนัข ทรงร่วมกิจกรรมเดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร และพระราชทานรางวัลแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภทชนะเลิศชาย 1 รางวัล ประเภทชนะเลิศนักวิ่งพร้อมสุนัข 1 รางวัล ประเภทชนะเลิศหญิง 1 รางวัล สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
