กกต.ชัยนาทมั่นใจเลือกตั้ง 18 อบต.โปร่งใส ส่งหีบบัตร-อุปกรณ์ให้หน่วยฯ 163 แห่งเรียบร้อย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ 8 อำเภอ รวม 18 แห่ง โดยดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ ให้กับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 163 แห่งเรียบร้อยแล้ว แม้บรรยากาศการโค้งสุดท้ายจะเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ผู้อำนวยการ กกต.ชัยนาท ยืนยันว่า ยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมมั่นใจในความโปร่งใสและระบบการจัดการที่รัดกุมในทุกขั้นตอน
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง รวม 163 เขตเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครลงชิงชัยรวมทั้งสิ้น 313 คน แบ่งเป็นผู้สมัครนายก อบต. 19 คน และสมาชิก อบต. 294 คน กระจายอยู่ในพื้นที่สำคัญ อาทิ อบต.เขาท่าพระ, อบต.มะขามเฒ่า, อบต.วัดโคก และ อบต.วังไก่เถื่อน เป็นต้น ซึ่งทาง กกต. ได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกเขตเลือกตั้ง เพื่อให้การเข้าคูหาของประชาชนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและยุติธรรม
