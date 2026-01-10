ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ทุกอาชีพผ่านเพจฯ Hailee Paigeu Bitter ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารออมสินปล่อยกู้ทุกอาชีพ ผ่านเพจฯ Hailee Paigeu Bitter นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารออมสิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ธนาคารออมสิน เตือนว่า เพจดังกล่าวเป็นของมิจฉาชีพ มีการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสิน และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายให้บริการสินเชื่อผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ รวมถึงได้ยกเลิกการส่ง SMS แนบลิงก์แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
