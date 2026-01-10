"จุลพันธ์" ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ หาเสียง วอนให้โอกาส พท.กลับมาถือธงนำ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ช่วยนายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 6 เบอร์ 8 พรรคเพื่อไทยหาเสียง ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่อย่างอบอุ่น
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทย กลับมาถือธงนำในการประกาศสงครามกับความยากจนอีกครั้ง ผ่านนโยบายใหม่คนไทยไร้จน เน้นดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการที่ไม่มีรายได้ ด้วยการเติมเงินช่วยผู้ที่รายได้ไม่ถึงขีดความยากจนให้มีรายได้ถึงเดือนละ 3,000 บาท มั่นใจว่า จะไม่ทำให้ชาวเชียงใหม่ผิดหวัง และขอแรงสนับสนุนจากชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ลูกหลานคนเชียงใหม่ เข้าไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี
