สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
