ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง อยากทำใบขับขี่แต่ไม่มีเวลาสอบ ปรึกษาได้ที่เพจ กรมการขนส่งทางบก รับทำใบขับขี่ถูกกฎหมายนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการขนส่งทางบก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการขนส่งทางบก เตือนว่า มิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อหน่วยงาน สร้างเพจปลอมรับทำใบขับขี่ออนไลน์ โฆษณาชวนเชื่อไม่ต้องไปสอบเองที่ขนส่ง โดยอ้างว่า ถูกกฎหมาย 100% แต่มีการคิดค่าดำเนินการตามประเภทรถยนต์ ซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น เนื่องจากการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น
