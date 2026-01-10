"พีระพันธุ์" ลงพื้นที่แฟลตดินแดงขอคะแนนเสียง ย้ำผลงานด้านพลังงาน ไม่ขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ลงพื้นที่แฟลตดินแดง ช่วยนายชณทัต ปัทะมะภูวดล ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 6 (พญาไท-ดินแดง) เบอร์ 3 หาเสียง โดยนายพีระพันธุ์ กล่าวทักทายพี่น้องประชาชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมย้อนถึงการได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากชาวดินแดง-ห้วยขวาง ให้ทำหน้าที่ สส. ตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งกำลังจะครบ 30 ปี โดยยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนได้ทำงานอย่างเต็มที่ และเติบโตจาก สส. สู่ตำแหน่งสำคัญ ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายพีระพันธุ์ กล่าวย้ำถึงผลงานด้านพลังงาน โดยระบุว่า เป็นรัฐมนตรีคนแรก และคนเดียวที่รักษาคำมั่นไม่ขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ แนะนำ นายชณทัต ปัทะมะภูวดล (แม็ค) ผู้สมัคร สส.เขต 6 เบอร์ 3 พร้อมกล่าวชื่นชมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองโดยไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมประกาศสโลแกนเลือกแม็กได้พีระพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับฐานเสียงในพื้นที่
นายพีระพันธุ์ กล่าวย้ำถึงผลงานด้านพลังงาน โดยระบุว่า เป็นรัฐมนตรีคนแรก และคนเดียวที่รักษาคำมั่นไม่ขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ แนะนำ นายชณทัต ปัทะมะภูวดล (แม็ค) ผู้สมัคร สส.เขต 6 เบอร์ 3 พร้อมกล่าวชื่นชมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองโดยไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมประกาศสโลแกนเลือกแม็กได้พีระพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับฐานเสียงในพื้นที่