ส.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดโลกกิจกรรมเยาวชน 2569 วันเด็กแห่งชาติ

นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานเปิดงาน เปิดโลกกิจกรรมเยาวชน 2569 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย นำโดย กิ่งทอง ใบหยก นายกสมาคมฯ โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก โดยมีผลงานนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์มาร่วมจัดแสดง รวมทั้งกิจกรรมและผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนในหลายจังหวัดจากทั่วประเทศ ที่โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ