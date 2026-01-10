xs
xsm
sm
md
lg

ผู้นำสหรัฐฯ พร้อมเขียนแผนที่โลกใหม่ หวังให้ ปท.ยังเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ มองว่า ระเบียบโลกแบบเก่าที่พันธมิตรควรเกรงใจซึ่งกันและกันใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วกับภัยคุกคามจากจีนและรัสเซีย สหรัฐฯ จึงพร้อมที่จะเขียนแผนที่โลกใหม่ เพื่อให้สหรัฐฯ ยังคงเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกต่อไป