DSI เล็งเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมสอบปม MOU ธุรกิจสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโต

จากกรณี นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงประเด็นภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67 ซึ่งเป็นภาพการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี จากประเทศสิงคโปร์ (Prime Opportunity Fund VCC Singapore) โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตำแหน่งในขณะนั้น) มีนายเบน สมิธ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย (ตำแหน่งในขณะนั้น) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ธุรกิจสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซี ซึ่งนายไชยชนก ได้ขอให้ตรวจสอบติดตามและรายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินการโดยด่วนที่สุด พร้อมมีคำสั่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2568 กระทั่งมีการเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมาย 5 จุด และจะมีการประสาน ร.อ.ธรรมนัส กับ นางนฤมล มาสอบในฐานะพยานตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
วันนี้ (10 ม.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยหลังเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 5 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรดาเครือข่ายบริษัท สถานที่ที่เชื่อว่าใช้ในการตระเตรียมการกระทำความผิด เพื่อตรวจสอบการใช้งานของเครื่อง การเก็บข้อมูลภายในเครื่อง และการส่งถ่ายโอนข้อมูลเป็นลักษณะใดบ้าง เพราะอาจมีผลกระทบในอนาคต ส่วนจะมีกลุ่มผู้ต้องหาเป็นใครบ้างนั้น ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงครบถ้วนก่อน
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ เปิดเผยอีกว่า ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ยังคงไล่เรียงตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการยึดมาจากพื้นที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงยังได้มีการสอบปากคำ ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกันหรือไม่ และในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับทราบด้วยหรือไม่ จากนั้นในสัปดาห์หน้า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะนำข้อมูลไปนัดหมายหารือกับทางเลขาธิการ ก.ล.ต. เพื่อให้ ก.ล.ต. ได้พิจารณาข้อกฎหมายว่ามีการกระทำใดเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561หรือไม่ ซึ่งหาก ก.ล.ต. พบว่าผิด ก.ล.ต. จะได้เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อดีเอสไอให้ดำเนินการทางคดีด้วย
