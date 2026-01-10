ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ พร้อมมอบทุนเด็กเรียนดีแต่ไม่มีทรัพย์

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ อินทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายพีรพล ลือล่า ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายสาครินทร์ จำปา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ โดยภายในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2569 ประธานในพิธีได้อ่านสารวันเด็ก ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” รวมถึงกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, การแสดงจากนักเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา , การเล่นเกมชิงของรางวัล รวมถึงบูธกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่นำสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่มมาร่วมภายในงาน โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก