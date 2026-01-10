กิจกรรมวันเด็กฯ ที่กองบิน 41 คึกคัก! เด็ก-เยาวชนต่างสนุกได้เรียนรู้อากาศยานจริงใกล้ชิด

บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (10 ม.ค.) เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยกองบิน 41 เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นปีที่ 58 มีผู้ปกครองพาบุตรหลานหลายพันคนเข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้า เด็กและเยาวชนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมและการเรียนรู้จากอากาศยานจริงอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้นำอากาศยานที่ใช้งานในภารกิจปัจจุบันมาจัดแสดง ได้แก่ เครื่องบินโจมตีเบา AT-6TH, เครื่องบินลำเลียง C-130 และเครื่องบินตรวจการณ์ DA-42 ควบคู่กับอากาศยานที่ปลดประจำการแล้ว อาทิ L-39, T-33, OV-10, A-37 และ T-28 เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทัพอากาศจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้ง
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้นำอากาศยานที่ใช้งานในภารกิจปัจจุบันมาจัดแสดง ได้แก่ เครื่องบินโจมตีเบา AT-6TH, เครื่องบินลำเลียง C-130 และเครื่องบินตรวจการณ์ DA-42 ควบคู่กับอากาศยานที่ปลดประจำการแล้ว อาทิ L-39, T-33, OV-10, A-37 และ T-28 เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทัพอากาศจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้ง