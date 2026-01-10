ภาพรวมฝุ่น PM2.5 ในประเทศวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 17 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เวลา 07.00 น. วันนี้ (10 ม.ค.) ว่า ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พิษณุโลก จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.หนองคาย จ.เลย จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 7.1-43.0 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.7-50.6 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29.6-49.9 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15.7-36.7 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14.7-31.3 มคก./ลบ.ม.
