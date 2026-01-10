สน.บางซื่อ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 109 ปี

วันนี้ (10 ม.ค.) พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.บางซื่อ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สน.บางซื่อ ครบรอบ 109 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ โดยช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีพราหมณ์ โดยคณะพราหมณ์จาก เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ (เสาชิงช้า) ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานี
จากนั้นเวลา 09.15 น. นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วอาคารที่ทำการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนต่อไป
