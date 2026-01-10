บรรยากาศจัดงานวันเด็กฯ ที่ ศธ.เป็นไปอย่างคึกคัก มีเด็กร่วมกิจกรรมเนืองแน่น

วันนี้ (10 ม.ค.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2569 ภายใต้ธีม เรียนดีมีคุณธรรม ซึ่งในปี 2569 นี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และในฐานะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหาร ศธ.ร่วมงาน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมออกบูธแจกของขวัญนับแสนชิ้นให้แก่เด็กๆ ที่เข้ามาร่วมงาน โดยแบ่งออก เป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 แสงแห่งปัญญา โซนที่ 2 ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์ โซนที่ 3 พอเพียง สร้างสุข โซนที่ 4 บ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเด็กมาร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่น
