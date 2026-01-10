ขสมก.มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เยาวชนขึ้นรถเมล์ฟรีทุกคัน ตลอดวัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขสมก. ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อีกทั้งช่วยปลูกฝังแนวคิดการใช้ขนส่งสาธารณะตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญ “รักชาติไทยใส่ใจโลก” โดยช่วยลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ลดปัญหาการจราจร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการร่วมกันดูแลโลกอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยในวันเด็กแห่งชาติ วันนี้ 10 มกราคม 2569 ขสมก. มอบสิทธิพิเศษให้เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเก็บค่าโดยสาร ก็สามารถรับสิทธิใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. โดยไม่ต้องชำระค่าโดยสารได้ทุกคัน ทั้งวัน ไม่จำกัดเที่ยว ครอบคลุมทั้งรถโดยสารธรรมดา และ รถโดยสารปรับอากาศ
นอกจากนี้ ขสมก. ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้
1. กำชับพนักงานขับรถโดยสาร ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เปิดประตูเมื่อรถจอดสนิทและปิดประตูก่อนเคลื่อนรถออกจากป้าย เพื่อป้องกันเด็กพลัดตกจากรถ
2. กำชับพนักงานเก็บค่าโดยสาร ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ขณะขึ้น – ลงรถและจัดหาที่นั่งสำหรับเด็ก
3. จัดเตรียมพนักงาน GPS เฝ้าดูจอภาพที่เชื่อมต่อกับกล้อง CCTV ของรถโดยสารแต่ละคัน เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ภายในรถขณะให้บริการ กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เด็กพลัดหลงกับผู้ปกครองบนรถ เป็นต้น
4. จัดหัวหน้างานและนายตรวจ ตรวจสอบความเรียบร้อยบนรถโดยสาร ขณะให้บริการ
5. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ประจำจุดสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติที่สำคัญ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง
