กรุงเคียฟเร่งตั้งศูนย์พักพิงฯ กว่า 1,200 แห่ง หลังรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่กระทบ ปชช.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายวิตาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ กล่าวว่า กองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยประมาณครึ่งหนึ่งของเมืองหลวง หรือราว 6,000 แห่ง ไม่มีระบบทำความร้อนใช้งาน ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด อุณหภูมิลดต่ำถึง -15 องศาเซลเซียส
คลิตช์โก เตือนว่า สถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤติอย่างยิ่ง และขอให้ชาวเมืองที่มีช่องทาง เดินทางไปพักอาศัยในพื้นที่อื่น ซึ่งมีแหล่งพลังงานและระบบความร้อนสำรองเป็นการชั่วคราว ขณะที่เทศบาลกรุงเคียฟปัจจุบันเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงและสร้างความอบอุ่น มากกว่า 1,200 แห่งทั่วเมืองหลวง เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
