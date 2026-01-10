นายกเทศมนตรียะลาพบเลขาฯ ศอ.บต.หารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา เข้าพบ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา โดยเฉพาะยางพาราในพื้นที่ โดยใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพยางพาราให้สามารถรองรับตลาด ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพสินค้าในพื้นที่ จชต. เพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาศักยภาพแรงงานอีกทางหนึ่งอีกทั้งในส่วนของการศึกษา ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความท้าทายเชิงโครงสร้าง ได้แก่ โอกาสเข้าถึงการศึกษา ความเสี่ยงจากบริบทความไม่สงบฯ ภาวะความยากจน และทักษะพื้นฐานของเด็กบางกลุ่มยังต่ำกว่าเกณฑ์ประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน มีแนวทางพัฒนาเชิงพื้นที่และการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ซึ่งกำลังถูกผลักดันเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มคุณภาพการศึกษาในระยะยาวไปกับเด็กในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันหาแนวทางและวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เด็กในพื้นที่ของเรา มีการศึกษาที่ดีและสามารถไปเทียบเท่าได้กับเด็กในต่างภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป