สงขลาแจงงบฯ 530 ล. ฟื้นฟูหาดใหญ่ - พื้นที่ใกล้เคียงจากสถานการณ์อุทกภัย

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชี้แจงกรณีงบประมาณสำหรับการฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงจากสถานการณ์อุทกภัย วงเงินรวม 530 ล้านบาท ว่า งบประมาณดังกล่าว เป็นงบที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดในหลายระดับ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ตามดุลยพินิจส่วนบุคคล หากขาดความเข้าใจในระบบงบประมาณของรัฐ ย่อมไม่สามารถนำงบส่วนนี้มาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
สำหรับกรอบการใช้งบฟื้นฟู วงเงิน 530 ล้านบาท ได้กำหนดกิจกรรมหลักไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1.การจัดเก็บขยะจากบ้านเรือน พื้นที่สาธารณะ ถนน และชุมชนต่าง ๆ
2.การขนย้ายขยะไปยังสถานที่กำจัดที่ตำบลเกาะแต้ว
3.การควบคุมกลิ่นและการฆ่าเชื้อโรคตลอดกระบวนการจัดการขยะ
4.การทำความสะอาดพื้นที่เมือง เช่น การฉีดล้างถนนและที่อยู่อาศัย โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับชุมชน
5.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ
