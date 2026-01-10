ผู้นำสหรัฐฯ เตือนคณะผู้นำอิหร่านอย่ายิงประชาชนจากเหตุประท้วงใหญ่ทั่ว ปท.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ กล่าวถึงสถานการณ์ประท้วงในอิหร่านว่า อิหร่านกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ จากการเผชิญกับเหตุประท้วงครั้งใหญ่ซึ่งลุกลามไปทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ประชาชนกำลังยึดครองพื้นที่ในบางเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และเตือนไปยังคณะผู้นำอิหร่าน ว่า อย่ายิงประชาชน แล้วย้ำเตือนอีกครั้ง ถึงคำขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหาร แต่ยืนยันว่า จะไม่ใช่การส่งกำลังภาคพื้นดิน
ทั้งนี้ ประชาชนกำลังยึดครองพื้นที่ในบางเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และเตือนไปยังคณะผู้นำอิหร่าน ว่า อย่ายิงประชาชน แล้วย้ำเตือนอีกครั้ง ถึงคำขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหาร แต่ยืนยันว่า จะไม่ใช่การส่งกำลังภาคพื้นดิน