ภูกระดึงยังหนาว! อุณหภูมิยอดหญ้า -2 องศาฯ เตือน นทท.เตรียมตัวให้ดีระวังป่วย

นายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า จังหวัดเลยอากาศยังหนาวเย็นติดต่อกันมา 4-5 วันแล้ว และมีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะลดอย่างต่อเนื่อง โดยยอดภูกระดึงอากาศนิ่ง อุณหภูมิยอดหญ้า -2 องศา บริเวณป่าหญ้าทางไปผาหมากดูก ผาเหยียบเมฆ ยอดภูกระดึง มีแม่คะนิ้ง ขาวโพลนตามใบไม้
สำหรับอุณหภูมิปกติวัดได้ 4 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะช่วงนี้ หากนักท่องเที่ยวมีแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภูกระดึง ให้หมั่นติดตามการประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากอากาศหนาวจะมีต่อเนื่องความกดอากาศสูงที่แผ่มาตามยอดภูและในภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง หากเดินทางมายอดภูกระดึง จะต้องมีการเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
