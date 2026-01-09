สกร.ร่วม รร.ลำปลายมาศฯ เตรียมตั้งหน่วยบริการการศึกษาทางไกล มุ่งเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด

วันนี้ (9 ม.ค.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) โดยสถาบันการศึกษาทางไกล หารือร่วมกับ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เตรียมจัดตั้ง หน่วยบริการการศึกษาทางไกล มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดด้านสถานที่และเวลา (Anywhere Anytime) เพื่อตอบโจทย์ความถนัดรายบุคคล และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกยุคใหม่ ที่ห้องประชุมสุนทร สุนันท์ชัย กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาทางไกลว่า เป็นคำตอบของการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับผู้เรียนที่ไม่สะดวกเข้าศึกษาในระบบปกติ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนรู้ สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาทางไกลว่า เป็นคำตอบของการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับผู้เรียนที่ไม่สะดวกเข้าศึกษาในระบบปกติ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนรู้ สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่