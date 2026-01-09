"อนุทิน" ยัน MOU 43 - 44 ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ รบ.ตนไม่ทันแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อการยกเลิก MOU 43-44 หลังการเลือกตั้งจะมาดำเนินการต่อหรือไม่ ว่า MOU 43 และ 44 ยังไงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์ คำว่า MOU 43-44 ก็มาจากปี 2543 และ 2544 หวังว่าในอนาคตรัฐบาลที่จะเข้ามาก็คงต้องนำมาปัดฝุ่น อาจจะเรียกว่าฉบับแก้ไขปรับปรุง หรืออาจจะเรียกว่า MOU 69 ก็ได้ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน แต่ในรัฐบาลของตนทำอย่างไรก็ไม่ทัน เพราะไม่มีสภาฯ แล้ว การที่จะทำอะไรที่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลหน้าไม่สามารถทำได้ ดังนั้น จะต้องตรึงสถานการณ์ให้มีความคงที่และชัดเจนให้มากที่สุด ซึ่งเราทำมาโดยตลอด รัฐบาลต่อไปคงมีเวลามากกว่ารัฐบาลของตน