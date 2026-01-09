ข่าวปลอม อย่าแชร์! พื้นที่ไหนมีปราสาทหินจะเป็นพื้นที่ของฝั่งกัมพูชา ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลเรื่องที่ว่า พื้นที่ไหนมีปราสาทหินจะเป็นพื้นที่ของฝั่งกัมพูชานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมศิลปากร ชี้แจงว่า การพบโบราณสถานแบบเขมรในประเทศไทยสะท้อนถึงมรดกร่วมของภูมิภาค ขณะเดียวกันช่วงเวลาที่โบราณสถานเหล่านั้นถูกสร้างขึ้น ยังไม่มีการกำหนดพรมแดนถาวร ซึ่งเขตแดนไทย–กัมพูชาถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปลาย ค.ศ.19 ถึงต้น ค.ศ. ที่ 20 ผ่านสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ
กรมศิลปากร ชี้แจงว่า การพบโบราณสถานแบบเขมรในประเทศไทยสะท้อนถึงมรดกร่วมของภูมิภาค ขณะเดียวกันช่วงเวลาที่โบราณสถานเหล่านั้นถูกสร้างขึ้น ยังไม่มีการกำหนดพรมแดนถาวร ซึ่งเขตแดนไทย–กัมพูชาถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปลาย ค.ศ.19 ถึงต้น ค.ศ. ที่ 20 ผ่านสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ