สหรัฐฯ ยันเดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลไทย-กัมพูชาต่อเนื่อง

นายไมเคิล เดอซอมเบร ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนภูมิภาคอาเซียน ระบุในแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลไทยและกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทั้งสองประเทศเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ เพื่อปูทางไปสู่การฟื้นฟูสันติภาพ ความมั่งคั่ง และเสถียรภาพของประชาชนในภูมิภาค
นายเดอซอมเบร มีกำหนดเข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศที่กรุงเทพฯ และกรุงพนมเปญ ในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์นี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงสันติภาพ รวมถึงความพยายามในภาพรวมเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสร้างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่ปลอดภัย แข็งแกร่ง และมั่งคั่งยิ่งขึ้น
