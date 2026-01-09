รทสช.ชูนโยบายพิฆาตคนชั่ว ย้ำจุดยืนปราบทุจริตคอร์รัปชัน-ไม่ร่วมสังฆกรรมคนโกง

นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ชูนโยบายพิฆาตคนชั่ว โดยได้นำเครื่องประหารหัวพยัคฆ์จำลอง มาเป็นสื่อสัญลักษณ์ ในการประกาศสงคราม กับกลุ่มอิทธิพลและข้าราชการ ที่ทุจริตเงินแผ่นดิน เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี สัญลักษณ์ "เครื่องประหารหัวพยัคฆ์" ไม่ใช่เป็นเพียงการข่มขวัญ แต่เป็นคำมั่นสัญญาในการจัดการกับกลุ่มคนที่ใช้อำนาจรังแกประชาชน โดยเฉพาะพวกโกงชาติ โกงแผ่นดิน กลุ่มทุนสีเทา และแก๊งสแกมเมอร์ที่ปล้นเงินของประชาชน ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาจากค่านิยมผิด ๆ ที่ว่า "ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป" เนื่องจากมีข้าราชการและนักการเมืองบางกลุ่มร่วมมือกับทุนเทา ปล่อยปละละเลยให้เกิดการฉ้อโกงประชาชน
ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอประกาศจุดยืนไม่ร่วมสังฆกรรมกับคนโกง และจะไม่ยอมให้กลุ่มทุนเทาเข้ามาครอบงำพรรค หรือการเมืองไทยอย่างเด็ดขาด
