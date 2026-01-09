ญี่ปุ่นประท้วงจีนปฏิบัติงานเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ในพื้นที่แหล่งก๊าซธรรมชาติฯ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (9 ม.ค.) ว่า ญี่ปุ่นประท้วงจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรือขุดเจาะเคลื่อนที่ ในพื้นที่ทะเลจีนตะวันออก ซึ่งมีแหล่งก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นั้น เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศ เกี่ยวกับข้อเสนอของ นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ผู้นำญี่ปุ่น ในเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลังเธอกล่าวว่ารัฐบาลโตเกียวอาจเข้าแทรกแซงทางทหาร หากมีการโจมตีไต้หวัน
ญี่ปุ่นและจีนตกลงที่จะร่วมมือกันเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมันและก๊าซในทะเลจีนตะวันออก เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 แต่การเจรจาหยุดชะงักลง 2 ปี ต่อมา และยังคงไม่มีการรื้อฟื้นการเจรจาขึ้นใหม่จนถึงขณะนี้
อย่างไรก็ตาม นายมินารุ คิฮาระ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า ญี่ปุ่นได้รับการยืนยันว่าเรือขุดเจาะเคลื่อนที่จอดเทียบท่าและทอดสมออยู่ในน่านน้ำฝั่งจีน ของเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสองประเทศ
