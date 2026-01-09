ปณท เตรียมพร้อมรองรับภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้ง-บัตรออกเสียงประชามติ 2569

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มอบหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รับภารกิจด้านการลำเลียงและขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2569 ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยทาง ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ระบุว่า หลังได้รับมอบหมายจาก กกต. ทาง ปณท มีภารกิจหลักในด้านการขนส่ง 5 ภารกิจ ได้แก่
1. จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/6), เอกสารแนะนําตัวผู้สมัคร, หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ (อ.ส.2/8) และข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญ
2. จัดส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ บัตรเปล่า รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ไปยัง 400 เขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า
3. จัดส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ทั้งขาไป-บัตรเปล่า และขากลับ บัตรที่ลงคะแนนแล้ว
4. ขนส่งและคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่ลงคะแนนแล้ว
5. จัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านสําหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต/ในเขตล่วงหน้า
นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2569 ณ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และติดตามสถานการณ์การขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ สถานที่ และเทคโนโลยีเพื่อรองรับภารกิจการขนส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติในปี 2569 โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมรถขนส่งรวมกว่า 600 เที่ยว เพื่อกระจายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ไปยัง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมถึงการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไปยังปลายทางที่มีคนไทยพำนักทั่วโลก
