ราคาทองครั้งที่ 14 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 09 มกราคม 2569 เวลา 16:45 น. (ครั้งที่ 14)ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 66,450.00 บาท รับซื้อ 66,350.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 67,250.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 65,021.24 บาท