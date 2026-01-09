xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +0.49 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 32,668.65 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (9 ม.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,254.09 จุด ปรับขึ้น 0.49 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.04 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 32,668.65 ล้านบาท