ฮอนดูรัสเดือด! สส.พรรคแห่งชาติฯ ถูกขว้างระเบิดใส่ คาดเป็นฝีมือพรรคเสรีภาพและการปฏิรูป

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตกูซิปัลกา ประเทศฮอนดูรัส วันนี้ (9 ม.ค.) ว่า ภาพและคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ ปรากฏภาพขณะที่ นางกลาดิส ออโรรา โลเปซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคแห่งชาติฮอนดูรัส ถูกวัตถุระเบิดปริศนาขว้างปาใส่ ขณะยืนอยู่นอกอาคารรัฐสภาในกรุงเตกูซิปัลกา โดยที่ข้าง ๆ เป็นเพื่อนร่วมงานของเธอ กำลังยืนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนั้น
พรรคแห่งชาติฮอนดูรัสฝ่ายอนุรักษนิยมของโลเปซ กล่าวหาว่า วัตถุระเบิดนี้เป็นของสมาชิกพรรคเสรีภาพและการปฏิรูป (ลิเบร) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ขณะที่แรงระเบิดเกิดขึ้นห่างจากโลเปซ เพียงไม่กี่เซนติเมตร ส่งผลให้เธอได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลที่ศีรษะและหลัง และมีเลือดออก โดยเธอได้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันว่า มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บอีกหรือไม่
พรรคแห่งชาติฮอนดูรัสฝ่ายอนุรักษนิยมของโลเปซ กล่าวหาว่า วัตถุระเบิดนี้เป็นของสมาชิกพรรคเสรีภาพและการปฏิรูป (ลิเบร) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ขณะที่แรงระเบิดเกิดขึ้นห่างจากโลเปซ เพียงไม่กี่เซนติเมตร ส่งผลให้เธอได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลที่ศีรษะและหลัง และมีเลือดออก โดยเธอได้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันว่า มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บอีกหรือไม่