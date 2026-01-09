ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทยโร่แจ้ง กกต.ขอนแก่น พบชื่อผีเตรียมใช้สิทธิเลือกนายก อบต.

นางสาวณิชวดี เลิศมหาลาภ ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย เขต 8 ต.สวนหม่อน อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น ได้เข้ายื่นหนังสือกับ นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.ขอนแก่น) เพื่อร้องเรียนว่ามีชื่อผีย้ายเข้าทะเบียนบ้าน
ทั้งนี้ ตนในฐานะผู้สมัคร สส.เขต 8 ขอนแก่น ที่บ้านของญาติ คือบ้านพี่ชาย บ้านเลขที่ 508 หมู่ 13 ต. กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้มีหนังสือจากคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ให้ผู้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 508 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบต.กุดเค้า ชื่อ น.ส.ศุณัฏฐา โสภาจันทร์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลำดับที่ 179 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่า บ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นบ้านไม่มีผู้อาศัย โดยการเลือกตั้ง สมาชิก และนายก อบต.จะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคมนี้ หลังจากที่ได้รับหนังสือที่ช่องรับหนังสือหน้าบ้าน ได้เข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์อำเภอมัญจาคีรี ยังไม่ได้รับความกระจ่างแต่อย่างใด โดยทางเจ้าหน้าที่อ้างว่า ไปรษณีย์อาจส่งหนังสือผิดบ้าน ซึ่งเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบ้านเลขที่ตำบลเดียวกัน จะซ้ำกันไม่ได้อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการ กกต.ขอนแก่น ให้ไปแจ้งยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ถูกต้อง ก่อนกาเลือกตั้งที่ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอมัญจาคีรี ได้เลย
