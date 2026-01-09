เลขาฯ กกต.ขอเวลาตรวจสอบปมพรรคการเมืองไลน์หลุดซื้อสื่อฯ ย้ำทุกอย่างต้องถูก กม.

จากกรณีไลน์พรรคการเมืองหนึ่งหลุด ที่ปรากฏมีรายชื่อสื่อหลายสำนัก เป็นการซื้อสื่อโดยไม่ผ่านองค์กร และไม่มีใบเสร็จนั้น นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ขอดำเนินการตรวจสอบก่อน แต่ส่วนตัวยังไม่ขอตอบรายละเอียด แต่ตามหลักการกฎหมายการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้สมัครจะต้องลงรายละเอียดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียง และค่าใช้จ่ายนั้น จะต้องถูกต้องตามกฏหมาย
ส่วนในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จนั้น นายแสวง ระบุว่า ต้องนำหลักฐานมารายงานต่อ กกต.หากไม่นำมารายงาน ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ ซึ่งอาจจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งหากพรรคการเมืองจะทำการหาเสียงโดยที่ใช้พื้นที่สื่อ แล้วไม่มีใบเสร็จ เป็นไปไม่ได้ เพราะพรรคการเมืองจะต้องลงรายการอย่างน้อย 2 รายการ คือ บัญชีรายชื่อ และค่าใช้จ่ายในการทำประชามติ ซึ่งจะต้องลงรายละเอียดทุกอย่าง หาเสียงเกี่ยวข้องทั้งสองเรื่องนี้ จะต้องรวบรวมรายละเอียดหลักฐานและใบเสร็จส่งให้ กกต. ส่วนจะตรวจสอบว่าเป็นพรรคการเมืองใด เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะไปตรวจสอบ
