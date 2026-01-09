xs
"มาร์ค"ยกทีมประชาธิปัตย์อ้อนขอคะแนนชาวเยาวราช แฟนคลับอวยพรให้เป็นนายกฯ คนที่ 33

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยกทีมประชาธิปัตย์อ้อนขอคะแนนเยาวราชคืน แฟนคลับมอบส้มอวยพรให้เฮงๆ เป็นนายกฯ คนที่ 33