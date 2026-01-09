xs
สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้เด็กเข้าชมสวนสัตว์ ฟรี 10–11 ม.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้เด็กเข้าชมสวนสัตว์ ฟรี วันที่ 10–11 มกราคม 2569 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตามมติองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรมมากมาย และร่วมอวยพรวันเกิดให้กับ “น้องปีใหม่” สิงโตขาว เพศเมีย อายุครบ 14 ปี