"สมชัย"จวก กกต.ออกแบบหน่วยเลือกตั้งได้พิสดาร- สุ่มเสี่ยงโมฆะ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ต้องใช้ความพยายามและความสามารถมากเพียงใด จึงออกแบบหน่วยเลือกตั้งได้ไม่สะดวกและสุ่มเสี่ยงโมฆะได้เพียงนี้
แผนผังการจัดหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติ ที่ปรากฏในท้ายระเบียบ กกต. เมื่อดูในรายละเอียดแล้วจะทราบว่า เขาออกแบบได้อย่างพิสดาร ลุ่มลึก
1. แทนที่จะใช้กรรมการ 14 คน ทำงานร่วมกัน เขากลับแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรก 9 คน เพื่อจัดการเลือก สส. และชุดที่สอง 5 คน เพื่อจัดการลงประชามติ
2. ประชาชนต้องเข้าคิว 2 รอบ รอบแรกเพื่อรับบัตรเลือก สส. สองใบ (จุดที่ 2-3-4) เข้าคูหาครั้งที่ 1 (จุดที่ 5) ออกมาหย่อนบัตร(จุดที่ 7,9) เข้าคิวใหม่ รับบัตรประชามติ (จุดที่ 11,12) เข้าคูหาครั้งที่ 2 (จุดที่ 13) ออกมาหย่อนบัตรรอบที่ 2 (จุดที่ 15)
3. การจัดผังเป็นทางเดินต่อเนื่อง มีการวางหีบบัตร (จุดที่ 7,9 และ 15) ตามแนวทางเดิน ไม่ได้ตั้งหีบบัตรกลางหน่วย หันหน้าออกให้เกิดความโปร่งใส
4. มีการตั้งป้าย (จุดที่ 18,19) และฉากทึบ (จุดที่ 20) ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถสังเกตเห็นภายในหน่วยได้
5. ไม่มีจุดที่นั่งของผู้สังเกตการณ์จากพรรคการเมืองหรือองค์กรเอกชน
6. การจัดหน่วยเลือกตั้ง ตามที่ กกต.ออกแบบ จึงครบถ้วนทั้งความไม่สะดวก ยุ่งยากต่อประชาชน ลึกลับ แออัด ขาดความโปร่งใส และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องให้เป็นโมฆะ
7. ทางแก้ แค่ใช้ ผังการจัดหน่วยแบบเดิมของการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา แล้วให้ผู้ใช้สิทธิแสดงตนและรับบัตร 3 ใบในคราวเดียว ตั้งหีบ 3 ใบไว้กลางหน่วย หันหน้าหีบออกเพื่อความโปร่งใส ก็จบแล้วครับ ไม่ต้องคิดพิสดารใด ๆ
8. กกต. ประชุม 10 นาที ก็มีมติแก้ได้แล้วครับ นี่เป็นระดับ “ระเบียบ” ที่ กกต.กำหนดได้เอง อีก 30 วันกว่าจะถึงวันลงประชามติ ออกผังใหม่ได้ทัน การฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยก็ยังไม่เกิด อะไรที่ประชาชนสะดวก ไม่วุ่นวาย ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย ไม่เสี่ยงโดนร้องโมฆะ ก็ตัดสินใจทำเถิดครับ
หน้าแตกดีกว่าติดคุก
หมายเหตุ ภาพประกอบใช้แผนผังจากท้ายระเบียบ กกต. เติมสีและภาพวาดสี ให้เกิดความเข้าใจเพิ่ม