ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้“บิ๊กโจ๊ก"ออกจากราชการไว้ก่อน ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หลังก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ และถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ทำให้ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการฯ
ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา คำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมาย เหตุคำสั่งดังกล่าวออก ขณะ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มีหมายจับศาลอาญาคดีฟอกเงินเว็บพนัน