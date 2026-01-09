xs
เช็กด่วน! ประกันสังคมเปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย เงินประกันว่างงานไม่เข้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุวัต เฟื่องทองแดง หรือ อนุวัติ จัดให้ นักข่าวและผู้ประกาศข่าว โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 9/1/69

-ประกันสังคม !!!! เปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย ฝากผู้เกี่ยวข้องชี้แจงหน่อยครับ หาย 2-3000 บาท/คน
- เงินประกันว่างงาน ก็ไม่เข้า